На Закарпатье таможенник попался на взятке $1200 долларов

Сотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долларов США за подделку информацию о выезде «евробляхи».

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, чиновник требовал и получил от жителя Ужгорода взятку в сумме 1200 долларов США за внесение в автоматизированную базу данных органов доходов и сборов недостоверных сведений о выезде за пределы таможенной территории Украины.

Однако, само транспортное средство, фактически находилось в Украине с нарушением сроков транзитного перемещения.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве задержали при получении 350 долларов США брокера, который за эту сумму обещал мужчине повлиять на таможенников для минимизации стоимости переоформления автомобиля с иностранной регистрацией.