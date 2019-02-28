«Евро хранились штабелями», - в России перед обысками по делу сенатора Арашукова пытались сжечь тонны валюты

В ходе обысков, проведенных в Москве по громкому делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обнаружена комната, где штабелями хранились евро.

Об этом сообщает издание «47 news».

В распоряжении издания оказалось видео с обыска в одном из московских мест обитания сенатора Арашукова. Оперативники ФСБ узнали место в Москве, куда свозились региональные деньги. По предварительным данным, по столичному адресу нашли тонну «банкнот, похожих на евро».

«Пришедшие по адресу оперативники зашли в комнату, в которой находился бюджет не одной африканской страны. Помещение чем-то напоминало бассейн, в котором любил купаться герой диснеевских мультфильмов Скрудж Макдак. Только складировались здесь банкноты валюты еврозоны. На деревянной палете для перевозки грузов с тележкой метровым кубом лежали банкноты по 500 евро. Один такой поддон способен выдержать вес до 2,5 тонн. Рядом в углу - двухметровый бархан с купюрами номиналом поменьше. Часть банкнот обожжена. Во время обыска валютный фонд сенатора Арашукова пытались поджечь», - сообщает издание.

Другое санкт-петербургское издание «Фонтанка» пишет, что костер из денег нашли в одном из складских помещений столицы. В последних числах января неизвестные завезли на склад несколько тонн груза. Им оказались пачки валютных банкнот. Чтобы выложить гору денег, пришлось пользоваться погрузчиком-манипулятором. Из валюты хотели сделать костер, ее подожгли в нескольких местах. Деньги обгорели отчасти, основная часть хранилища спасена.

Рауфа Арашукова арестовали 30 января 2019 года. По версии следствия, он причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Сенатора не считают самым состоятельным в семье. Его отец, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, обвиняется в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Через несколько дней после ареста сенатора московская пресса написала, что у него нет денег даже на продукты.