Суд обязал полицию продолжить расследование по факту смерти Дмитрия Леонова в Николаевском СИЗО

В среду, 27 февраля, судья Центрального районного суда Николаева обязал Следственное управление Главного управления Нацполиции в области продолжить расследование по факту смерти в СИЗО фигуранта так называемого «дела Титова» Дмитрия Леонова.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Сергей Войченко.

Как написал адвокат, ранее следователем было принято решение о закрытии этого уголовного производства. При этом он добавил, что согласно другим решениям суда в данном деле должны были быть проведены различные следственные действия.

«…в том числе, допросить следователей и прокуроров», – написал он.

«Нами была подана соответствующая жалоба, вчера состоялось заседание, и только сегодня следственный судья, выйдя из совещательной комнаты, сообщила о решении, которым отменила незаконное решение следователя», – подытожил Войченко.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области. Более того, по словам адвоката, у прокуратуры была задача не выпустить Леонова из СИЗО, поскольку он не соглашался на выдвинутые ими условия.

Также напомним, что ранее глава Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что накануне смерти Дмитрий Леонов пожаловался на состояние здоровья в здешнюю медсанчасть, где ему сделали инъекцию, после чего полиция начала проверку вероятной взаимосвязи между введением медпрепарата и гибелью подстражного. Позже выяснилось, что из Николаевского СИЗО уволилась медик, которая сделала укол перед смертью фигуранту «дела Титова».