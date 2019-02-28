Верховный суд выпустил из колонии осужденного за взятку экс-начальника николаевской «Укртрансинспекции» Лахтионова

Анатолий Лахтионов Бывший начальник управления «Укртрансинспекции» в Николаевской области Анатолий Лахтионов досрочно вышел на свободу по решению Кассационного криминального суда в составе Верховного Суда.

Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Тимошина сообщают «Новости-N».

Кассационный криминальный суд признал незаконными решения, в которых была доказана вина Лахтионова.

27 февраля в 14:30 руководство Менской колонии №91 исполнило постановление суда и освободило Анатолия Лахтионова из колонии.

Напомним, что Лахтионов был задержан при получении взятки в 20 тысяч гривен за беспрепятственное продление лицензии на пассажирские перевозки еще в 2013 году. Взятку он получил от посредника, в роли которого выступил тогдашний заместитель начальника Николаевского управления Укртрансинспекции Сергей Погрибной.

В июле 2015 года Ленинский районный суд Николаева признал Лахтионова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Первый приговор Анатолию Лахтионову, которого осудили за взяточничество, был отменен в связи с тем, что суд первой инстанции (Ленинский районыый суд города Николаева), якобы, нарушил нормы процессуального права при его вынесении. Данное решение было принято 10 ноября 2015 года. Апелляционную жалобу на приговор подал защитник подсудимого Владимир Тимошин. Как отмечалось в определении суда, при отмене приговора суд назначил новое рассмотрение производства в суде первой инстанции.

Во второй раз, 27 апреля 2016 года, Ленинский райсуд также признал Лахтионова виновным – экс-чиновник был осужден на пять лет с конфискацией 1/2 всего имущества и лишением права занимать должности в государственных органах власти. А в мае 2017 года апелляционный суд отказал осужденному Лахтионову в пересмотре дела.