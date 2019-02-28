В Николаеве ДЖКХ переплатил фирме более ₴300 тысяч за уборку сквера с пляжем, – прокуратура

В Николаеве департамент жилищно-коммунального хозяйства завысил площадь территории сквера с пляжем и переплатил за ее уборку частной фирме более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«По результатам обработки информационных баз данных органов государственной власти прокуратурой области установлено, что при закупке Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета услуг на общую сумму 2 млн. грн. по уборке и уходу за объектом благоустройства - сквером «Вербочка» с пляжем «Прибой», расположенным в г. Николаеве, завышены его площадь до 88,6 тыс. кв (по техническому заданию размер сквера составляет 18637 кв.м и пляжа 70000 кв.м.)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что согласно данным Публичной кадастровой карты Украины, границы сквера «Вербочка» с пляжем «Прибой» в Государственном земельном кадастре не зарегистрированы. Зато, общая площадь земельного участка, на котором расположен сквер с пляжем составляет не более 61,5 тысяч квадратных метров, причем большая часть территории занимают зеленые насаждения и проезды, а не пляж. Также, на указанной территории размещены временные объекты торговли.

Во время ревизии подтверждено завышение указанной площади до 27 тысяч квадратных метров и соответственно расходов на сумму 316 тысяч гривен.

По данному факту прокуратурой области 20 февраля начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

В то же время, согласно информации на портале публичных закупок «ProZorro», этот тендер с предложением своей цены за услугу в 2 миллиона 86,5 тысяч выиграло ООО «Проектбудсервіс-Юг». Эта фирма зарегистрирована в 2008 году в Очакове. Сейчас конечным бенефициаром и директором этой фирмы является жительница Николаева Настасюк Оксана Ефимовна.

Отметим, что в марте 2018 года, во время объявления торгов на определение победителя, ДЖКХ указало площадь территории в 88 тысяч 637 квадратных метров, а при объявлении аналогичного тендера в этом году – 62 тысячи 300 квадратов.