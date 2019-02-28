Суд обязал ГБР открыть дело на Луценко за разглашение данных расследования убийства Гандзюк

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Маси Найем, опубликовав также соответствующее решение суда от 28 февраля.

Как отметил Найем, дело должно быть открыто по части 2 статьи 387 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о разглашении Юрием Луценко данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

«Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР», – написал он.

Также он добавил, что еще 27 декабря обращался с заявлением в ГБР.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также напомним, что горсовет Херсона переименовал улицу, на которой расположен главк херсонской полиции, и назвал ее именем Екатерины Гандзюк.

А глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, несколько раз утверждал о давлении со стороны генерала СБУ Данила Доценка и просил, чтобы его дело вместо СБУ расследовало Госбюро расследований. При этом он готов пройти полиграф.