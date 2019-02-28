В Киеве возле жилого дома прогремел взрыв – предполагают, что в автомобиль бросили гранату

В четверг, 28 февраля, в Киеве по адресу Героев Сталинграда, 24а, прогремел взрыв.

Об этом сообщает «Информатор».

Взрыв прозвучал около 11:15. На парковке возле дома взорвался автомобиль «Audi Q7». В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.

Предварительно, источник взрыва находился в районе переднего левого колеса. Пострадал «Mercedes», который находился рядом. Как сообщает издание, взрыв был такой силы, что в соседнем доме затряслись стекла. Медики госпитализировали водителя «Audi», который в этот момент был возле машины. Предварительно, пострадавший — киевлянин, житель дома, во дворе которого находилось авто.

В то же время «Киев оперативный» сообщает, что по предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль «Audi» с государственными номерными знаками KA7777AH.

На месте работает полиция, взрывотехники и криминалисты. Ведутся следственные действия, детали происшествия устанавливаются.

В полиции сообщили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Напомним, что ранее в Одесской области гранатой подорвали автомобиль секретаря совета ОТГ.