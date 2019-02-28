В Одессе рецидивист тяжело ранил ножом в сердце офицера полиции

В ночь со среды на четверг, 28 февраля, капитан Одесской полиции, пытаясь успокоить компанию молодых людей, которые ночью ругались и шумели, получил ножом удар в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

Утверждается, что около полуночи оперативники получили информацию о нападении на сотрудника полиции.

Так, 33-летний старший инспектор отдела охраны общественного порядка Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области возвращался домой после службы и возле дома увидел группу молодых людей, среди которых ругавшиеся между собой нецензурной бранью девушка и парень нарушали общественный покой.

«Капитан полиции, представившись, сделал замечание дебоширам, но в ответ услышал от агрессивно настроенного молодчика презрительную фразу, а затем - внезапный удар ножом в грудь. После этого вся компания бросилась бежать», - говорится в сообщении.

У раненого полицейского хватило сил набрать «102», а далее потерял сознание. Он был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии - злоумышленник ножом задел участок сердца.

«В течение часа оперативных мероприятий сотрудники внутренней безопасности НПУ и полиции Одессы установили всех, кто был участником этого события и личность нападавшего. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение группой лиц, который в настоящее время является подсудимым по ст.155 («Половые сношения с лицом не достигшим половой зрелости») Уголовного кодекса Украины», - отмечают в ведомстве.

Правоохранителями было изъято орудие преступления. Самого злоумышленника задержали на основании ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Во время задержания парень не раскаивался в содеянном, наоборот - угрожал другим сотрудникам полиции расправой.

Следователями полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, двое фигурантов дела об убийстве полицейских на заправке в Киеве вышли на поруки нардепа и кандидата в Президенты.