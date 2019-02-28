В Центральном райсуде Николаева заново начнут рассматривать «дело 2 мая» – из-за смены судьи

Сергей Долженков и Евгений Мефедов (фото из архива) В Центральном районном суде Николаева заново начнут рассматривать уголовное производство в отношении одессита Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефедова, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность страны.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании решался вопрос о возможности продолжения судебного разбирательства или рассмотрения сначала, в связи с изменением председательствующего по делу судьи.

Прокурор настаивал на необходимости рассмотрения дела сначала. Обвиняемые и их защитники возражали против этого.

С учетом позиции прокурора, который считал необходимым начать судебное разбирательство сначала, судья Екатерина Лагода приняла решение начать судебное разбирательство сначала.

Кроме этого, судом решен вопрос о целесообразности продления сроков содержания под стражей обвиняемых, согласно поданного ходатайства стороны обвинения.

Так, прокурор отметил, что имеющиеся риски укрытия обвиняемых от суда, незаконного влияния на свидетелей и уничтожения вещей и документов, имеющих значение для установления обстоятельств в данном уголовном производстве, совершение нового правонарушения. При таком просил суд продлить сроки избранной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых на два месяца.

Защитники возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, акцентируя внимание суда на том, что отсутствуют риски, на которые ссылается прокурор, а обвиняемые находятся под стражей длительное время.

В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест.

Кроме этого, в судебном заседании был объявлен перерыв для вызова свидетелей стороны обвинения.

Как известно, один из фигурантов данного уголовного производства Долженков был обвиняемым по делу о трагедии 2 мая в Одессе. Ранее горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев (в том числе и Долженкова), которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

После оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») - за сепаратистские акции в Николаеве. В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сергей Долженков и гражданина РФ Евгений Мефедов участвовали в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.