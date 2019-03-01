На Николаевщине дали 7,5 лет тюрьмы мужчине, который на день рождения дочери убил двумя ударами головой собутыльника, пристававшего к его слепой сестре

В Снигиревке мужчину приговорили к 7,5 лет тюрьмы за нанесение смертельных ударов головой собутыльнику.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Снигиревского горрайонного суда Николаевской области.

Следствие установило, что двое мужчин употребляли спиртное вечером 22 марта 2108 года и через время между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый своей головой не менее двух раз ударил пострадавшего в лицо – он переломал ему верхнюю челюсть, что спровоцировало обильное кровотечение и дальнейшее удушение кровью.

Обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал, что в тот вечер у него дома праздновали день рождения дочери. Также у него в гостях была троюродная сестра с дефектами зрения. Еще утром к обвиняемому пришел потерпевший и они до вечера употребляли спиртное.

Через время потерпевший ушел, но вернулся около 22:00 и снова предложил обвиняемому выпить. По словам мужчины, он отказал потерпевшему и предложил уйти, но тот не захотел и они еще около часа разговаривали. Спустя время потерпевший начал раздеваться и лезть в кровать к слепой сестре обвиняемого. Обвиняемый его оттащил, а тот ухватился за сковородку и замахнулся – обвиняемый выбил ее из рук и два раза ударил головой пострадавшего. После ударов тот упал на пол и обвиняемый укрыл его шубой. Он думал, что пострадавший просто спит и лишь утром заметил, что он умер.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев.