В Мариуполе СБУ обнаружила гараж со схроном оружия, которое предназначалось для диверсий и терактов

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, совместно с полицией обнаружили в Донецкой области тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Отмечается, что оперативники спецслужбы обнаружили схрон в гараже одного из автокооперативов в Мариуполе.

«Правоохранители изъяли из тайника специзделие пистолет-пулемет для бесшумного огня российского производства, автомат Калашникова, пистолет Марголина, пистолет Люгер П38, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, три тысячи патронов калибра 5,45 мм, тысячу шестьсот патронов калибра 9 мм, десять гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, мину ПОМ2р, четыре килограмма пластида и устройство дистанционного подрыва», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что гараж из схронов принадлежит жителю Херсонской области, который сейчас находится в России. По информации спецслужбы средства поражения злоумышленник спрятал для совершения диверсий и террористических актов.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, на Житомирщине СБУ задержала двоих мужчин, торговавших ворованным оружием из воинской части.