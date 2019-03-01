На Николаевщине мужчина нашел реактивную бомбу и решил распилить – кроме того, что она детонировала, он еще получил судимость

В Веселиново мужчину по сделке с прокуратурой наказали двумя годами условно за незаконное хранение боеприпасов – он нашел реактивную бомбу, привез домой и начал разбирать, но она детонировала.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Веселиновского районного суда Николаевской области.

Установлено, что возле Широколановского полигона в августе 2018 года обвиняемый заметил в лесополосе реактивную бомбу РГБ-60. Он загрузил бомбу на подводу и перевез в свое домовладение. На следующий день он решил распилить боеприпас, чтобы извлечь взрывчатое вещество, но бомба сдетонировала.

На месте происшествия сотрудники полиции около килограмма взрывчатого вещества на основе тротила и гексогена. Таким образом, обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, то есть приобретение, ношение и хранение взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения.

Подозреваемый во время досудебного расследования признал свою виновность с заключил соглашение с прокурором, в котором стороны согласовали меру наказания.

В итоге суд утвердил сделку, признав вину обвиняемого в инкриминируемом преступлении, и назначил оговоренное стонами наказание в виде трех лет лишения свободы с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком на два года.

Напомним, как на Николаевщине 12-летний мальчик лишился кисти руки из-за взорвавшегося патрона.