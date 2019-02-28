Николаевец убил бездомного и изуродовал ему лицо

В Николаеве полиция задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве бездомного. Также задержан еще один мужчина, который помогал ему в попытках скрыть убийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Утром 27 февраля в полицию сообщили, что на улице 8-го Марта, возле Центрального рынка на улице лежит тело неизвестного мужчины с изуродованным лицом. На теле нашли многочисленные травмы головы и туловища.

«Осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию, правоохранители увидели характерные следы от волочения. Это свидетельствовало о том, что убийцы, пытаясь скрыть следы, оттащили труп от места преступления и бросили возле жилого дома, где его потом и обнаружили прохожие. Указанные следы привели полицейских к дому ранее судимого за тяжкое преступление местного жителя. Именно в его доме были обнаружены пятна крови. Также оперативники разыскали и мужчину, который помогал домовладельцу избавиться от тела», - сообщили в полиции.

Оказалось, что погибший был бездомным. Подозреваемый вместе с ним и третьим фигурантом дела распивали алкоголь. Во время пьяной ссоры хозяин дома убил бездомного и ножом порезал ему лицо. Чтобы избавиться тела, мужчины вдвоем оттащили его подальше от дома и выбросили у ворот жителей улицы 8-го Марта. Задержанным грозит наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, что николаевец получил девять лет тюрьмы за убийство в Херсонской области.