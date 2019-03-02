В США предлагают вознаграждение $1 миллион за сына бен Ладена

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до одного миллиона долларов США за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение в любой стране ключевого лидера «Аль-Каиды» Хамзы бен Ладена.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В сообщении говорится о том, что начиная с августа 2015 года он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников.

В 2017 году США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Согласно ним, все активы бен Ладена либо находятся во владении США, либо заморожены.

Напомним, спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад заявил о том, что власти страны и представители движения «Талибан» в столице Катара Дохе достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения.