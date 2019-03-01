4 марта в Николаев приедет Президент Порошенко

В понедельник, 4 марта, в Николаевскую область с рабочим визитом приедет Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Администрации Президента.

По словам собеседника издания, основная цель визита – участие в Совете регионального развития, который состоится в Николаевском областном дворце культуры.

Какие еще локации посетит Глава государства, на данный момент точно неизвестно. Ожидается, что Порошенко может приехать в какой-то из районных центров области.

Напомним, в последний раз Петр Порошенко приезжал в конце августа прошлого года.