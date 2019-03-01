Ночью в центре Николаева обокрали офис адвоката – вынесли оргтехнику, документы не тронули

Фото - иллюстрация В ночь с четверга на пятницу, 1 марта, в Николаеве обокрали офис адвоката.

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Баженов.

В посте он рассказал, что его офис расположен на пересечении улиц 4-я Слободская и 68-ми десантников.

«Украли оргтехнику, но документы все на месте», – написал Баженов.

В то же время, в одном из Viber-каналов адвокат уточнил, что были украдены монитор, аудиоколонка, кофемашина, настольная лампа и планшет.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные проникли в офис нотариуса и украли из сейфа деньги и ценности на десятки тысяч долларов.