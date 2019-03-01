Прокуратура заподозрила хищения на Николаевском авиаремонтном заводе при ремонте Ил-76

Должностных лиц Николаевского авиаремонтного завода «НАРП» и неустановленных менеджеров фирм подозревают в хищении средств при ремонте самолета Ил-76 МД Военно-воздушных сил.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Святошинского районного суда Киева.

Услугу по ремонту Ил-76МД у «НАРП» заказала 20 ноября 2017 года воинская часть А0215 (Винница, командование ВВС). Согласно договору закупленное оборудования на самолет должно быть первой категории или отремонтированное необходимым образом с соответствующими отметками в паспортах. Такое оборудование должно иметь показатели гарантийных ресурсов и сроков службы не менее показателей установленных для изделия.

Покупку такого оборудования задекларировало ООО «Авиасервис - Киев». Эта фирма отметила приобретение деталей в «Балу Стайл». При этом человек, который числится как директор «Балу Стайл», дал следствию показания, что не имеет отношения к регистрации и деятельности фирмы, а также отрицает предоставление товаров и услуг для «Авиасервис - Киев».

Уголовное производству по данному факту квалифицировали по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и внесли в Единый реестр досудебных расследований 15 января 2019 года.

Судья Святошинского райсуда Величко удовлетворил просьбу прокурора на доступ к документам, которые касаются отношений «Авиасервис - Киев» и Николаевского авиаремонтного завода «НАРП».

Владельцем ООО «Балу Стайл» значится некий Хулл Ахмед Аббас, изначально видом деятельности фирмы указано неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями, которую в 2018 году сменили на консультации по вопросам информатизации. Владельцы ООО «Авиасервис - Киев» – Уваркин Никита Сергеевич, Уваркин Сергей Львович и Уваркина Дарья Сергеевна.

Кроме того в этом производстве фигурируют и другие фирмы: «Укрспецприлад», «Алиас сейл», «Альминда прайм», «Имекс постач», «Роликс групп», «Спект сервис», «ТК «Трилайн», «Хиона групп», «Юниверс импульс», «Триумф-компани», «БМП-строй», «Альфа-трейд лтд». А также предприятия «Укроборонпрома»: «Харьковский бронетанковый завод», «Житомирский бронетанковый завод», «Львовский бронетанковый завод», «Балаклейский ремонтный завод», «Завод имени В.А. Малышева», «Шепетовский ремонтный завод».

Напомним, как журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

После публикации Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, фигурирующего в расследовании о поставках российской контрабанды «Укроборонпрому».

Напомним, в 2014 году СМИ сообщали, что Генпрокуратура «отмазывает» родственников нардепа Дубового от кражи 30 миллионов гривен на закупку новых БТРов для Нацгвардии. Стоит отиметить, что тогда Александр Дубовой был нардепом от Баитькивщины, однако позже он перешел в команду Петра Порошенко.