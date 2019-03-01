Мэрия в этом деле потерпевшая сторона: Савченко заявил, что фигурантам «маргаринового скандала» сообщили о подозрении

Правоохранительные органы сообщили о подозрении лицам, причастным к поставкам маргарина под видом масла в школы Николаева.

Об этом 1 марта сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в среду, 20 февраля, в Николаеве сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области провели более 120 обысков в учебных заведениях города Николаева, в комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. В полиции заявили, что «у следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7 миллионов гривен поставляют в адрес учебных заведений города Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета».

По словам Савченко, о подозрении объявили поставщикам и тем, кто за это отвечает. Глава ОГА отметил, что чиновники городского совета являются потерпевшей стороной.

— На сегодняшний день, насколько мне известно, есть такие факты, которые я могу сказать средствам массовой информации, которые говорят о том, что лица, которые причастные к совершению этого преступления, установлены, - это и поставщики, и те, кто выполнял свои обязанности, вчера им объявлено о подозрении. Поэтому, этот вопрос закрыт, он будет дальше только в правовом поле. В этой ситуации мэрия является потерпевшей стороной, - сказал Савченко.

Также Савченко заявил, что применит все меры против политических сил, которые пытаются, пользуясь ситуацией, расшатать обстановку.

— Я понимаю, что некоторые политические силы пытаются расшатать лодку, пытаются воспользоваться этой ситуацией, пытаются достучаться до родителей и до остальных, но я предупреждаю их, чтоб они этого не делали. Это не будет в их пользу, и мы применим все необходимые меры, чтоб не было дестабилизационной обстановки в Николаевской области, - добавил глава ОГА.

Напомним, что ранее провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.