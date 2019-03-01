Главу Первомайского горрайонного суда отдали под суд по обвинению в вымогательстве взятки

Владимир Закревский В суд передали обвинительный акт в отношении судьи Первомайского горрайонного суда. Он обвиняется в том, что получил взятку в размере 2 тысячи долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, речь идет о главе Первомайского горрайонного суда Николаевской области Владимире Закревском. Судья в ноябре 2013 года был задержан сотрудниками УБОП Николаевской области, которые задокументировали факт получения им взятки. По материалам следствия, деньги судья требовал от Натальи Рудницкой по гражданскому делу за решение о наложении ареста и конфискации имущества. 31 августа 2017 года следователи прокуратуры Николаевской области вручили сообщение о подозрении Владимиру Закревскому. Позже судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун избрала Закревскому меру пресечения в виде личного обязательства.

Действия судьи квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение должностным лицом… неправомерной выгоды…соединенное с вымогательством»).