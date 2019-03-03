СБУ сотрудничает с ультраправыми радикалами из «С14», - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что СБУ сотрудничает с радикальной организацией «С14».

Об этом он рассказал в интервью изданию «The Бабель».

- Глава СБУ Грицак – честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из «С14». Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с сотрудниками СБУ, «С14» реализовывали очень неблаговидные дела.

- Вы сейчас о митинге 18 февраля возле МВД, где «С14» требовали, чтобы вы ушли в отставку?

- Я и про этот митинг. И о подобных вещах. Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих «протестующих патриотов». Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ. Разговор с Грицаком по этому поводу у меня был, но не всякая беседа должна попадать в интервью, - сказал Аваков.