В Николаеве пьяная женщина позвонила в полицию и угрожала взорвать дом

В Николаеве 1 марта полиция задержала 57-летнюю женщину, которая угрожала взорвать дом на улице Олейника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина позвонила в полицию – сначала она просила разыскать ее мужа, который якобы исчез. Впоследствии она снова позвонила в полицию – уже с угрозами, чтобы ей немедленно вернули мужа, который якобы находится в отделении полиции. Иначе она угрожала взорвать пятиэтажный дом, в котором живет.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и другие службы экстренного вызова.

Во дворе дома полиция встретила мужа женщины, который, как выяснилось, никуда не исчезал. Полицейские поднялись в квартиру и увидели, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свои угрозы взрыва она не смогла.

Действия злоумышленницы квалифицированы как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее пьяный николаевец открыл газ в колонке и плите и угрожал взорвать девятиэтажный дом.