СБУ разоблачила на взятках руководство Одесского СИЗО

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранителями было установлено, что злоумышленники систематически вымогали у осужденных и их родственников взятку за «смягчение» условий отбывания наказания.

Сотрудники СБУ выяснили, что чиновники для давления на заключенных искусственно удерживали их карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой, так называемые, «смотрящие», которые работали на администрацию СИЗО.

«Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, из которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, тысячу долларов и шестьдесят тысяч гривен и документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы.

Двух злоумышленников задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, которое осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в городе Николаев. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона

Напомним, как экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступают угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством

А до этого, в июне 2018 года, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.