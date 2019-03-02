На Ровенщине задержали военнослужащего за сбыт взрывчатых веществ

Сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации комплекса мер по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировали в Ровенской сбыт военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках досудебного следствия следователями и оперативниками спецслужбы было задокументировано, что двое гражданских лиц и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей, организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов.

Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.

«Сотрудники СБУ установили, что в целом реализовано почти сорок килограммов тротила и более двухсот электродетонаторов», - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника правоохранители также изъяли две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении его сообщников продолжаются процессуальные действия.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержали военнослужащего-контрактника при попытке продать гранатомет.