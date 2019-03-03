Жительница Николаева заявила, что на кладбище возле Мешково-Погорелово неизвестные разрушили памятники

На кладбище возле Мешково-Погорелово неизвестные разрушили памятники на нескольких могилах.

Об этом сообщила Ирина Вимба в группе Contact Center при Миколаївській міській раді в Facebook.

«Сегодня поехали на кладбище мешковское на могилы родственников и увидели разрушенный вандалами памятник на одной из могил! Разбит полностью и разбросан! Были в шоке! Поехали в правление кладбища и нам сказали, что мы не первые к ним обращаемся! Посоветовали написать заявление в полицию, что мы и сделали! Начали проверять могилы других родственников и пока все осматривали, были в шоке! Очень много разбитых памятников по всему кладбищу! Что это - вандалы или заинтересованные люди, которые делают памятники?» - возмутилась она.