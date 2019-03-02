Николаевская полиция объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием

Глеб Новоторов В субботу, 2 марта, следователи Следственного управления ГУНП Украины в Николаевской области сообщили о подозрении в совершении преступлений ответственным за ненадлежащее питания детей в учебных заведениях.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, директора коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова обоснованно подозревают в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Основателя и директора «Прод-Юг» обоснованно подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Основателя и директора предприятия «Сонед» обоснованно подозревают в неоконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15 и частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что местонахождение указанных людей не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию. Так как вручить подозрения непосредственно им не удалось, согласно требованиям УПК, подозрения вручили по месту регистрации лиц (поставщикам) и по месту работы (исполняющему обязанности директора КОП).

«В порядке, предусмотренном законодательством, лицам переданы повестки на вызов к следователю. Если в назначенное время они не появятся, их будет объявлено в розыск и полицией будут приняты исчерпывающие меры по установлению их местонахождения и принудительной доставки в суд для избрания меры пресечения», - говорится в сообщении.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.