В Греции задержали российского нефтяника, подельника олигарха Курченко – его выдадут Украине

Евгений Калинин В аэропорту Афин задержан россиянин Евгений Калинин, бывший исполнительный директор ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко. До получения запроса на экстрадицию в Украину Калинина отправили в греческую тюрьму.

Об этом со ссылкой на адвоката Калинина Янниса Рахиотиса сообщают РИА Новости.

По словам Рахиотиса, его клиента задержали в афинском аэропорту 28 февраля. В то время Калинин находился в Греции в командировке.

Слушание по делу подельника беглого олигарха Курченко состоялось в пятницу.

– По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию, – рассказал Рахиотис.

– Это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта «Миротворец». Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича, — подчеркнул адвокат. По словам Рахиотиса, он уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список «Миротворца».

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД, Калинина обвиняют в по ст. 255 («Создание преступной организации»), ст. 366 («Служебная подделка») и ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов»).

Напомним, что 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 миллиардов гривен по нескольким эпизодам. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации»); части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Хищение»); части 2 статьи 15, части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Покушение на хищение»), части 4 статьи 28, части 3 статьи 209 («Отмывание доходов»); части 4 статьи 28, части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство»); части 4 статьи 28, части 1 статьи 366 («Служебный подлог»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей») Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, что ранее СМИ сообщали, что беглый Курченко контролирует половину нелегального экспорта угля из оккупированного Донбасса.

Помимо этого, после псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры компании Внешторгсервис, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.