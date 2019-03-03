В Первомайске водитель хотел зарегистрировать «евробляху» по сертификату, купленному в интернете

В Первомайске на Николаевщине житель соседней области хотел провести первую регистрацию автомобиля «Opel Frontera». Но водителю отказали из-за того, что он предоставил сомнительные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Этот автомобиль мужчина привез из-за границы и недавно растаможил.

«Внимание администратора среди всех документов клиента привлек сертификат соответствия индивидуального утверждения колесного транспортного средства. При более детальной проверке установили, что у документа есть признаки подделки. Выяснилось, что подобный документ с номером этого сертификата выдавался на совершенно другой автомобиль», - отмечено в МВД.

Как пояснил владелец автомобиля, он транспортное средство не показывал специалистам, а сертификат приобрел на одном из интернет-сайтов, где предлагались услуги по предоставлению подобных документов.

«За несколько тысяч гривен и в течение двух дней он получил по почте сертификат, что якобы его автомобиль может быть зарегистрирован и допущен к участию в дорожном движении», - отметили в сервисном центре.

При таких обстоятельствах в регистрации клиенту отказали, сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее жительница Первомайска растаможила в Украине автомобиль, который разыскивают в Болгарии.