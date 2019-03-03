Несколько сотен праворадикалов митинговали под особняком Гладковского-младшего и обрисовали стены граффити

В элитном поселке Козин возле Киева 3 марта представители политической силы «Национальный корпус» и её ответвления «Национальные дружины» провели акцию под домом сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого журналисты называют причастным к масштабной коррупции в оборонной сфере

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

«Национальный корпус» требует: взять под стражу и арестовать счета и имущество Олега Гладковского, участников схемы – Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.

По словам участников акции, если их требования не выполнят, то 9 марта они выйдут на майдан и приступят к «акции прямого действия».

Отметим, что протестующие разрисовали граффити особняк сына Гладковского, по размерам и размаху похожий на провинциальный дом культуры.

На воротах написали «Мародер», а на стенах АСАВ, хотя ни один фигурант возможных махинаций никак не относится к полиции. Хотя полицейские наблюдали за акцией протеста. «УНИАН» сообщает, что на въезде в Козин, где и расположен дом, стояли автозаки с правоохранителями. Однако они не препятствовали движению протестующих.

Также стены обклеили листовками с призывом отправить Свинарчуков за решетку. Свинарчук – это бывшая фамилия Гладковского. По разным оценкам, под домом Гладковского-младшего митинговали от 500 до 1 тысячи человек.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.