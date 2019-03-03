В Одессе неизвестный напал на журналиста и в ответ получил несколько пуль из «травмата»

Минувшей ночью на одесского телеведущего, журналиста «Думской ТВ» Александра Новицкого было совершено нападение.

Об этом сообщает «Думская».

Около 00:30 Александр помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана. В этот момент к нему подошел мужчина и сказал: «Я буду тебя убивать и кончать». Затем незнакомец полез в драку. Александр применил средства самообороны – газовый баллончик и травматический пистолет.

В итоге оба получили ранения разной степени тяжести. Александра доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока, проблемы с речью и тремор прошли только после медикаментозного успокоительного. Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.

Нападавший В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщили, что по данному инциденту открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

«Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу», - рассказали в полиции.

Правоохранители отмечают, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Напомним, что ранее в Харькове задержали ОПГ, подозреваемую в избиении журналиста и подготовке нападений на активистов.