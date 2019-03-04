В Николаеве будут судить чиновника-«антикоррупционера» и его подельника, которые попались на взятке

Николай Носов, фото из Facebook Заводский отдел Николаевской местной прокуратуры №1 направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова, которого задержали при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, вечером 14 ноября в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки в размере 1 тысячи долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя, которым является житель города Николаева, за согласование пакета документов. Помимо Носова во время передачи аванса задержали посредника – частного предпринимателя. 16 ноября суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен Носову, и почти 80 тысяч гривен – предпринимателю. Уже 19 ноября за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве относительно Носова, а также второго фигуранта – частного предпринимателя, уже завершено.

По данным следствия, чиновник через своего соучастника требовал от одного из субъектов хозяйствования 5 тысяч долларов за непринятие мер по демонтажу МАФов – киосков.

Органом предварительного расследования действия должностного лица городского совета квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины - получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя не совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, и третьих лиц, действия с использованием своего служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды, за которое предусмотрено наказание в виде до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Действия его соучастника квалифицированы по части 5 статьи 27 части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины, то есть в содействии в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для этой должностного лица за не совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, и третьих лиц, действия с использованием служебного положения, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды .

28 февраля обвинительный акт в отношении указанных лиц направлено в Заводский районный суд города Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, что 23 ноября в Одессе сотрудники управления по защите экономики Нацполиции задержали главного специалиста сектора правовой деятельности отдела организационно-правовой работы и взаимодействия со СМИ в департаменте энергетики и энергосбережения Николаевского городского совета Армена Мурадяна. Также он является помощником депутата Николаевского горсовета от «Оппоблока» Александра Бурганенко на общественных началах. Мурадян подозревается в вымогательстве взятки в размере 8,5 тысяч гривен за выполнение подрядных работ при ремонте крыши в многоквартирном доме на округе одного из депутатов городского совета. Он был доставлен под конвоем в Николаев и задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на 72 часа.

После Заводский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 тысяч гривен.