Киевская полиция накрыла «сходку» криминальных авторитетов, которую возглавлял «вор в законе» Лаша Сван

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Джачвлиани Лаша
В Киеве вор в законе по кличке «Сфан» организовал встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Оперативники пришли в один из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины.

Возглавлял эту «сходку» уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать «куратором» квартирных воров и разбойников.

Установлено, что «Сфан» до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Итальянской Республике. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Напомним, что Киевской области 18 августа 2018 года задержали ранее выдворенного из Украины «вора в законе» по прозвищу «Дато Агджабединский».

Виолетта Чех

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