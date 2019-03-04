В Николаеве прокуратура просила увеличить залог до полумиллиона для подозреваемого в незаконном обращение с оружием Апти – суд отказал

Апти Ислангириев (фото из архива) В понедельник, 4 марта, Николаевский апелляционный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об увеличении залога подозреваемому в незаконном обращении с оружием Апти Ислангириеву.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала Ислангириева Татьяна Гриненко.

Как известно, в Николаеве задержали и в субботу, 22 февраля, арестовали с залогом в 150 тысяч гривен известного в уголовных кругах 47-летнего местного жителя, гражданина Российской Федерации и уроженца Чеченской Республики – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.

В суде первой инстанции прокурору просил избрать Ислангириеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, но ему отказали и отправили подозреваемого в СИЗО с залогом в 150 тысяч гривен. В апелляционной жалобе сторона гособвинения просила увеличить сумму залога до 499 тысяч 960 гривен, но из-за недоказанности риском в силе осталось решение Заводского районного суда.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали так называемую «банду Апти», которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. а 24 апреля 2018 года члены Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.