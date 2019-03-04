Порошенко в Николаеве заявил, что уволил первого замглавы СНБО Гладковского

В понедельник, 4 марта, Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета регионального развития Николаевской области в понедельник, 4 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.

- На прошлой неделе было журналистское расследование, базирующееся на «сливе» из правоохранительных органов касательно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок, и оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду, и я, как президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас для этого будет все необходимые условия. Поэтому сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал приказ об увольнении Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также его сняли с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Такое мое первое решение, - сказал Порошенко.

Также Петр Порошенко заявил, что намерен провести переговоры с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и призвать ведомство расследовать резонансные публикации.

- И расставить все точки над «і». Если кто-то виновен – к ответственности, - сказал глава государства.

Напомним, что ранее представитель президента Украины в Верховной Раде, жена Генерального прокурора Ирина Луценко заявила, что журналистское расследование о хищениях в оборонной сфере и контрабанде военных деталей из РФ – это «заказ со стороны Путина».