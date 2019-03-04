Патрульные задержали мужчину, который напал с ножом на николаевца

В субботу, 2 марта, в Николаеве патрульные задержали мужчину, который напал с ножом на другого.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 5:00 экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что возле одного из домов по проспекту Корабелов мужчине нанесли телесные повреждения ножом. Полицейские прибыли на место происшествия вместе с каретой скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.

В ходе отработки прилегающей территории инспекторы нашли мужчину, у которого были повреждения руки и пятна бурого цвета на одежде. При себе у него была часть мобильного телефона, обломки которого, в дальнейшем, обнаружили на месте происшествия.

Отмечается, что теперь этим делом занимаются следователи Корабельного отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе рецидивист тяжело ранил ножом в сердце офицера полиции.