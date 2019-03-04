В аэропорту Манилы в брошенном багаже нашли 1500 черепах, обмотанных клейкой лентой

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В аэропорту столицы Филиппин Манилы в брошенном багаже обнаружили 1529 черепах, обмотанных клейкой лентой.

Об этом сообщает «Новое время».

Стоимость рептилий может достигать более чем 4,5 миллиона песо (86 тысяч 631 доллар США). В багаже было несколько видов черепах, некоторые из них занесены в Красную книгу. Рептилии были переданы соответствующим службам.

Полиция считает, что сумки с черепахами были оставлены после того, как перевозчик узнал о суровых наказаниях за незаконный оборот диких животных. Как сообщает ВВС, контрабандисту может грозить до двух лет тюремного заключения и штраф до 200 тысяч песо.

Напомним, что ранее арабский принц взял с собой в самолет 80 ястребов.

Вадим Богданов

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