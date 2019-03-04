В Виннице будут судить «гадалку», которая отобрала у женщины денег и драгоценностей на 5 миллионов гривен

В Виннице будут судить 51-летнюю уроженку Кировоградской области, которая обвиняется в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

В ноябре 2018 года она мошенническим путем, под предлогом «снятия порчи» с семьи, завладела деньгами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен. За мошенничество в особо крупных размерах ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что в Николаеве мошенницы-предсказательницы «сняли порчу» с родственников двух пенсионерок почти за тысячу долларов.