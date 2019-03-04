Суд оправдал экс-начальника «прослушки» Службы внешней разведки Украины, которого обвиняли в дезертирстве

Суд оправдал и признал невиновным в дезертирстве бывшего начальника 6-го департамента Службы внешней разведки, генерал-майора Владимира Слоненко.

Об этом свидетельствует приговор Шевченковского райсуда Киева, сообщает «Украинская правда».

Слоненко оправдали «в связи с недоказанностью того, что в его деянии есть состав уголовного преступления». Согласно материалам дела, уроженец Луганска Слоненко находился на службе в органах внутренних дел с 31 января 1997 года.

С 29 октября 2012 года проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины в должности директора 6-го департамента. В то же время после Революции Достоинства 11 марта 2014 года был переведен в распоряжение главы СВР, а дальше – в распоряжение директора 6-го департамента. Слоненко перевели из служебного кабинета в здании по улице Нагорной в цокольное помещение на объекте «Белогородка» Киево-Святошинского района.

По версии следствия, генерал-майор был недоволен вышеуказанными решениями и не явился на место службы и таким образом совершил дезертирство. В то же время Слоненко заявил, что указанный кабинет является непригодным для прохождения службы, поскольку является подсобным помещением, расположенным в цокольном этаже дома, заваленным старой мебелью и различным хламом.

Генерал-майор считает, что должностные лица СВР Украины фактически создали искусственные основания, по которым пытались отстранить его от прохождения военной службы. Слоненко заявил, что не имел умысла и цели на совершение преступления, являлся на военную службу, не высказывал намерений уклониться от военной службы никоим образом. Суд встал на сторону обвиняемого, учитывая, в том числе показания свидетелей, что он действительно несколько раз посещал место службы и пользовался несколькими конспиративными квартирами.

«Не было у него и мотивов, которые его побудили уклониться от военной службы: имея воинское звание генерал-майора, он не мог чувствовать тяжесть военной службы, которую испытывает на себе солдат-новобранец, его не отправляли в районы боевых действий, служба в Киеве его вполне удовлетворяла, он не совершал каких-либо преступлений, за которые мог опасаться наступления наказания», - говорится также в документах суда.

Отметим, что Слоненко является племянником Григория Ильяшова, экс-главы Службы внешней разведки, который сбежал в Россию. Женой Ильяшова является экс-министр юстиции Елена Лукаш. Ильяшов и Лукаш были представителям Партии регионов.

Напомним, что ранее Апелляционный суд оправдал погоревшего на взятке генерала Госпогранслужбы, приговоренного к 10 годам тюрьмы.