В РФ бывший учитель химии организовал производство синтетических наркотиков

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие» В Иркутске бывший учитель химии организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Иркутской области.

Так, областной суд приговорил 52-летнего мужчину к 11 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима за незаконные производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

Бывший учитель производил наркотики в собственной кустарной химической лаборатории, которую вместе со своим знакомым организовал на чердаке дачного дома. Около года никто об этом не знал.

«Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности «учитель химии», проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе», - отмечается в сообщении.

Из помещений дачного дома сотрудники ФСБ изъяли около 20 килограмм готовых наркотических средств и более 450 литров жидких веществ, используемых в качестве сырья, которых могло хватить для производства не менее 40 килограмм синтетики.

Ранее сообщалось, что британского рэпера посадили в тюрьму за торговлю кокаином – ранее в своем клипе он похвастался наркотиками.