На Николаевщине дали условный срок экс-сотруднице «Ощадбанка», присвоившей деньги 23 клиентов

Бывшую сотрудницу казанковского отделения «Ощадбанка», которая присвоила более 44 тысяч гривен со счетов вкладчиков банка, приговорили к лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

У осужденной был доступ к информации по счетам вкладчиков. Она внесла в автоматизированную систему банка и бумажные документы данные, что клиенты якобы снимали со своих счетов деньги. Эти средства они присваивала.

Жертвами преступлений преимущественно становились пожилые люди, которые даже не знали, что от их имени проводили операции с деньгами. Женщина снимала деньги небольшими частями, рассчитывала, что это не будет заметно и сойдет ей с рук.

В итоге суд признал её виновной в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке документов, несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах. Также судом удовлетворил гражданский иск «Ощадбанк», чтобы осужденная возместила нанесенный ущерб.

Напомним, что ранее в Первомайске кассир банка подделывала подписи на документах и снимала со счетов вкладчиков деньги.