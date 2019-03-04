Детективы НАБУ задержали директора «Спецтехноэкспорт» из структуры «Укроборонпрома» - его подозревают в растрате более $2 миллионов

Владислав Бельбас, фото: "Наші гроші" Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали руководителя государственного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Владислава Бельбаса по подозрению в растрате 2,22 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Бельбаса задержали 4 марта. Кроме него были задержаны трое бывших сотрудников предприятия. «Спецтехноэкспорт» входит структуру концерна «Укроборонпром».

«4 марта 2019 детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» (входит в состав государственного концерна «Укроборонпром») по подозрению в растрате 2,22 миллионов долларов США. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия. Детали – позже», - сообщают в НАБУ.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в концерне подтвердили тот факт, что Владислав Бельбас был задержан. По их словам, утром на предприятии проходили обыски, сотрудники концерна предоставили доступ к документам.

Исходя из данных в декларации, Бельбас женат, имеет двух несовершеннолетних детей, проживает в Киеве. Чиновник зарегистрировал два парковочных места площадью 10,7 квадратных метра, три земельных участка площадью 912 и 2023 и 17065 квадратных метра. Квартира площадью 113,6 квадратных метра задекларировала его супруга Оксана. Она же записала в декларацию автомобиль Scoda Superb 2013 года выпуска.

Кроме того Бельбас задекларировал заработную плату за работу в "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" 910 тысяч 312 гривен, 332 тысячи 108 гривен доходов на банковском счете, 108 тысяч гривен в качестве наличных средств.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.