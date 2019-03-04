Полиция задержала грабителя, который на Николаевщине отобрал автомобиль у таксиста

В селе Бугское Вознесенского района Николаевщины полиция задержала подозреваемого в нападении на таксиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Бугское таксист прибыл на вызов. Преступление случилось на улице Атамана Григорьева. Когда клиент сел в автомобиль, то сразу же достал нож. Угрожая водителю, злоумышленник вытолкнул его из салона, пересел на водительское сиденье и уехал.

Получив сообщение об угоне, сотрудники полиции начали поиски. Автомобиль «Volkswagen Polo» иностранной регистрации заметили вблизи Вознесенска. В результате преследования преступника остановили и задержали.

23-летний задержанный ранее был неоднократно судим за корыстные преступления. Злоумышленник был в нетрезвом состоянии и объяснял, что отобрал авто у таксиста, чтобы бесплатно доехать до Вознесенска. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве осудили пару, едва не убившую таксиста.