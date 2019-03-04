Проект BIHUS.info публикует третью часть о коррупции в «Укроборонпроме» ОНЛАЙН

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1104 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(662)   

В понедельник, 4 марта, программа «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликует третью часть расследования о коррупции в «Укроборонпроме». 

Трансляция расследования начнется в 19:30 на YouTube-канале проекта. 

«Продолжение расследования о коррупции в оборонке. В этой части - о том, как действующий директор «Укроборонпрома» Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 миллионов. Во сколько раз государственный концерн переплатил «мальчикам» за военные авиа приборы? И какую долю от аферы отчислили Гладковскому-отцу? Расследование Леси Ивановой», – говорится в описании к видео.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.

А 4 марта Порошенко подписал приказ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность