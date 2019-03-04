В суде в Николаеве показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске

В понедельник, 4 марта, в Центральном районном суде Николаева исследовали письменные доказательства в деле по убийству женщины на Аляудском спуске, а также видеозапись с обыска у одной из фигуранток – одесситки Семериковой.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

В заседание не явились один из адвокатов Вацмана и Семериковой, но никто из участников процесса не возражал против рассмотрения в их отсутствие.

Сторона гособвинения предоставила письменные доказательства, в частности протокол осмотра с места преступления. В документе указано на волосах девушки была кровь. Помимо этого, недалеко от места убийства находился предмет, похожий на бульбулятор, и различные ёмкости от спиртных напитков. Также был исследован дополнительный протокол осмотра, который был проведен в дневное время суток, однако согласно документу, каких-либо новых возможных доказательств или

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть девушки наступила от травмы головы – у убитой был проломлен череп, после чего наступило кровоизлияние в мозг. Как отметил один из защитников, документ датирован июлем, а само убийство произошло в августе 2018 года.

Помимо этого в заседании были показаны отрывки видео с камер наблюдения, расположенных на въезде и выезде из города, на котором зафиксирован автомобиль «Volkswagen» черного цвета. На этом транспортном средстве в день преступления ехал из Николаева в Одессу один из обвиняемых Артур Вацман.

Один из адвокатов обратил внимание судей на эти доказательства, поскольку счел, что они были получены без соответствующего разрешения суда. В свою очередь, прокурор отметил, что сотрудники полиции имеют непосредственный доступ к этим документам и получены законным образом.

После этого была показана видеозапись оперативной съемки во время обыска по месту жительства Семериковой, в оде которого у нее были изъяты предметы гардероба - джинсы и футболка, в которых она было в день совершения преступления.

В результате коллегия судей в составе Сергея Медюка, Ивана Дирко и Светланы Скрипченко огласила перерыв в заседании до 19 марта.