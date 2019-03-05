В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Hyundai» и «ВАЗ»

Утром во вторник, 5 марта, в Николаеве на улице Адмиральская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль «ВАЗ» двигался по улице Адмиральская, которая является главной, со стороны Пушкинской в сторону Соборной. В то же время по улице Фалеевская ехал автомобиль «Hyundai». По предварительной информации, иномарка не предоставила преимущества в движении иномарке, вследствие чего на пересечении улиц Адмиральская и Фалеевская и произошло столкновение транспортных средств.

В аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили незначительные механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что на проспекте Богоявленском в двух авариях столкнулись восемь автомобилей, из-за чего образовалась «пробка».