«Украинские пограничники не заметили»: Двое граждан Нидерландов пытались ввезти в Европу 84 килограмма героина

В понедельник, 4 марта, на пункте пропуска Солотовино румынские пограничники изъяли у мужчины большую партию героина.

Об этом сообщает местное издание «Первый».

В автомобиле марки «Renault», который направлялся в страны Европы, и за рулем которой находился гражданин Нидерландов, румынские пограничники обнаружено 87 килограмм героина.

Отмечается, что украинские пограничники, авто через границу пропустили. Известно также, что эта машина, в этом году, уже три раза пересекала границу на Закарпатье.

Как сообщает пограничная служба Румынии, задержанными оказались 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Напомним, что ранее в аэропорту «Борисполь» служебная собака пограничников обнаружила чемодан с 5 килограммами кокаина.