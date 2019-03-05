В Вознесенске полиция и СБУ задержали на взятке в 108 тысяч гривен директора местного КП

Во вторник, 5 марта, в Вознесенске следователи Следственного управления областного главка полиции и сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали директора коммунального предприятия «Вознесенское междугородное бюро технической инвентаризации» на взятке в размере 108 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 108 тысяч гривен от предпринимателя за содействие в предоставлении разрешений на установку в райцентре рекламных конструкций в виде сити-лайтов.

«По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («О принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Наказание предусматривает заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Директор коммунального предприятия задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

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