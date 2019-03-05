«Вышел через ворота»: На Николаевщине снова вернули в психбольницу сбежавшего пациента, который угодил к психиатрам после преступления

В Николаевской области разыскали мужчину, который ушел из Николаевской областной психиатрической больницы №2, где в отношении него применялись принудительные меры медицинского характера за совершение уголовного преступления.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №1.

«Установлено, что больной, находясь во внутреннем дворе одного из отделений больницы, воспользовавшись тем, что медицинский персонал не обращает на него внимание, понимая, что он не получал соответствующего разрешения и не желая продолжать лечение имеющейся у него психической болезни, вышел через ворота больницы и оставил ее территорию, направившись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 394 Уголовного кодекса Украины («Побег из специализированного лечебного учреждения») и обязательное направление его на принудительное лечение.

Напомним, что 22 февраля сбежал из областной больницы в селе Сапетня Николаевского района сбежал пациент.