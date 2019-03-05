В Вознесенске подросток взял отцовскую машину, чтобы покатать девушку – все закончилось попыткой сбежать от полиции

В Вознесенске 4 марта полиция задержала парня, который проехал на красный свет и пытался сбежать от патруля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил Максим Иванченко.

Иванченко заехал во двор на улице Киевская и случайно заградил дорогу автомобилю «ВАЗ-2101», который пытался сбежать от полицейской машины.

«Водитель автомобиля «ВАЗ» привлек внимание полиции, промчавшись по улице Киевской, на перекрестке с улицей Кутвицкого, на красный сигнал светофора на большой скорости. Как оказалось позже, водитель «ВАЗа» еще не достиг совершеннолетия и не имел водительских прав. Парень просто взял автомобиль своего отца для того, чтобы погонять по городу и покатать свою девушку «с ветерком», - рассказывает житель Вознесенска.

По его словам, данный юноша ранее уже попадал в поле зрения полиции на этом же автомобиле. Тогда он был задержан за создание аварийной ситуации. Автомобиль в том случае поставили на штрафплощадку, а водитель получил штраф.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что управлявшему автомобилем подростку 16 лет, он является жителем села Бугское Вознесенского района. Подросток объяснил полиции, что 16 лет ему исполнилось только накануне, поэтому у него еще нет водительского удостоверения. По его словам, он пытался сбежать, потому что испугался возможного наказания, ведь он нарушил ПДД и у него не было водительских прав. Его слова подтвердила девушка лет 16 на вид, которая была пассажиркой «ВАЗа». На подростка составили административные материалы, которые направят в суд для принятия решения.

Напомним, что в Николаеве начался суд над парнем, который сломал патрульному челюсть ударом ноги.