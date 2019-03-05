Кладбище в центре или «реконструкция» Соборной площади

Хочу обратиться ко всем неравнодушным жителям громады и жителям нашего многострадального города

На данный момент, на фоне громких городских скандалов, происходит еще одна масштабная афера Сенкевича: проект уродства Соборной площади (который почему-то назвали реконструкцией).

Такую кладбищенскую эстетику и безвкусицу высочайшего уровня могла придумать только такая же найбездарнейшая команда ненашего мэра. Иначе, как изуродованием площади это не назвать. Вот такое уродство продвигают они.

Но может быть они руководствуются заботой о городе (прошу не хохотать) и пекутся о его благоустройстве?

К огромнейшему сожалению, это не так. Проектная стоимость этого убожества составляет больше восьмидесяти миллионов гривен! Причем все больше ходит информации (враги намеренно распускают) о том, что в стоимость данного прожекта вложено около половины откатов.....

Это одна из последних афер Сенкевича, которую они хотят протянуть. Самое интересное, что уже ранее многие николаевцы публиковали негативные статьи про это изуверство, и практически все жители высказались против. Ибо более бесталанного и бездарного проекта не сыскать.

И Сенкевич в интервью даже обещал после всеобщего возмущения , что они переделают проект. Вранье, как обычно.А сами быстренько его на тендер запихивают.

Вот так и протянул он вопреки всеобщему неодобрению и критике этот квази-проект. Понятно, я надеюсь, почему он так спешит? И вчера, 28 февраля, должен был уже состояться тендер уже на постройку всего этого мрака.Но не состоялся. Теперь на 7 марта перенесен.

Так что только от нас зависит - будет ли искалечена (не побоюсь этого слова) наша главная городская площадь.

А вчера еще нас порадовали новостью - Порошенко перечислил на эту площадь три миллиона.

И, уважаемые горожане: такой СТРАТЕГИЧЕСКИЙ вопрос, как реконструкция главной площади города, не должен протягиваться кулуарно, втихую и согласовываться карманными общественными организациями мэра - а выноситься на суд всей громады и только путем голосования решаться, какой ей быть! вот так - нагло, цинично и нахрапом...становится понятно, зачем это делается ;)

Мы, патриотичная громада города, выступаем КАТЕГОРИЧЕСКИ против этого убожества, которое создано наспех (подобный проект на фото можно состряпать за час, владея компьютерными программами) только с одной целью - распилить бабло. Мы любим свой город и только за его украшение и преображение. Но это к вышеперечисленному явно не относится. Мы не дадим грабить бюджет под эгидой благоустройства города.

Нам нужен достойный и красивый проект! Как и другой мэр!