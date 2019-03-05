Директору КП в Южноукраинске объявили о подозрении в растрате 300 тысяч гривен при закупках бензина

В Южноукраинске директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В начале 2018 года коммунальное предприятие и фирма по результатам открытых торгов заключили договор о закупке бензина на сумму более 2,5 миллионов гривен.

В дальнейшем в нарушение требований закона Украины «О публичных закупках» директор предприятия с января по октябрь 2018 года заключил с компанией ряд дополнительных соглашений, по которым необоснованно увеличил стоимость единицы товара по договору.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в результате заключения таких дополнительных соглашений коммунальному предприятию нанесли ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

Напомним, что в Вознесенске полиция и СБУ задержали на взятке в 108 тысяч гривен директора местного КП.